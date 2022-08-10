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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Жителів Волинської області попереджають про міни у лісах на кордоні з білоруссю

Жителів Волинської області попереджають про міни у лісах на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 197972 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Командування 100 окремої бригади ТРО закликає громадян, які мешкають у прикордонних з білоруссю населених пунктах Волинської області бути обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг, тощо, передає УНН.

Цитата

"Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні у зв'язку з загрозою вторгнення з території рб. Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

За кілометр від кордону з білоруссю на Рівненщині виявили схрон, в якому було 700 патронів та корпус гранати. За попередніми даними, боєприпаси виявили у закинутому приміщенні в селі Городище. Поліцейські вилучили 700 патронів калібру 7,62 мм та корпус гранати РГД-5.

Українські Національні Новини

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