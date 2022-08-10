Жителів Волинської області попереджають про міни у лісах на кордоні з білоруссю

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"Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні у зв'язку з загрозою вторгнення з території рб. Місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

За кілометр від кордону з білоруссю на Рівненщині виявили схрон, в якому було 700 патронів та корпус гранати. За попередніми даними, боєприпаси виявили у закинутому приміщенні в селі Городище. Поліцейські вилучили 700 патронів калібру 7,62 мм та корпус гранати РГД-5.