На Рівненщині біля кордону з білоруссю виявили схрон боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. За кілометр від кордону з білоруссю на Рівненщини виявили схрон, в якому було 700 патронів та корпус гранати. Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, боєприпаси виявили у закинутому приміщенні в селі Городище. Поліцейські вилучили 700 патронів калібру 7,62 мм та корпус гранати РГД-5.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 263 КК України.
У рамках кримінального провадження боєприпаси скерували на експертизу. Поліцейські проводять невідкладні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Доповнення
В Україні продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети під час війни – діти виявили у пісочниці осколкову протипіхотну міну. Піротехніки ДСНС України знешкодили міну на місці виявлення.