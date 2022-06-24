В Ровенской области возле границы с беларусью обнаружили схрон боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В километре от границы с беларусью в Ровенской области обнаружили схрон, в котором было 700 патронов и корпус гранаты. Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, боеприпасы обнаружили в заброшенном помещении в селе Городище. Полицейские изъяли 700 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГД-5.
По факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами начато досудебное расследование по части 1 статьи 263 УК Украины.
В рамках уголовного производства боеприпасы направили на экспертизу. Полицейские проводят неотложные следственные действия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
Дополнение
В Украине продолжают находить взрывоопасные предметы во время войны – дети обнаружили у песочницы осколочную противопехотную мину. Пиротехники ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения.