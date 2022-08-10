Жителей Волынской области предупреждают о минах в лесах на границе с беларусью

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Командование 100 отдельной бригады ТРО призывает граждан, проживающих в приграничных с беларусью населенных пунктах Волынской области быть осторожными при посещении лесных массивов, выезде на обочину дорог и т.д, передает УНН.

Цитата

"Соответствующими подразделениями нашей бригады был осуществлен комплекс инженерных заграждений, включая минные в связи с угрозой вторжения с территории рб. Места таких заграждений маркированы указателями "Опасно мины!". Командование бригады просит граждан быть осторожными и соблюдать меры безопасности!", – говорится в сообщении.

Напомним 

В километре от границы с белорусью в Ровенской области обнаружили схрон, в котором было 700 патронов и корпус гранаты. По предварительным данным, боеприпасы обнаружили в заброшенном помещении в селе Городище. Полицейские изъяли 700 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГД-5.

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