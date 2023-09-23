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Жителів окупованого Маріуполя хочуть позбавити власного житла

Жителів окупованого Маріуполя хочуть позбавити власного житла

Київ • УНН

 • 586548 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. В окупованому Маріуполі припинили реєстрацію власності, таким чином жителів можуть позбавити права на власне житло. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

У місті припинили реєструвати документи на власність в російському реєстрі. Люди зі зруйнованих будинків почали реєструвати свої квартири, забудовникам це не вигідно. Адже вони вже планують будувати будинки під іпотеку. Маріупольці із правом власності лише заважають.

«Рішення – зупинити реєстрацію. Таким чином, містяни просто не мають жодних прав на свої будинки, адже українські документи поза законом.

Одночасно псевдомер Олег Моргун вирішив прискорити інвентаризацію квартир та будинків, аби визначити об’єкти безгосподарними, а отже забрати собі.

Окупанти розкрадають місто та намагаються залишити маріупольців без усього. Їм байдуже, як важко люди на все це заробляли», - йдеться в повідомленні.

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