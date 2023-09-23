Жителей оккупированного Мариуполя хотят лишить собственного жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В оккупированном Мариуполе прекратили регистрацию собственности, таким образом жителей могут лишить права на собственное жилье. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
В городе прекратили регистрировать документы на собственность в российском реестре. Люди из разрушенных домов начали регистрировать свои квартиры, застройщикам это не выгодно. Ведь они уже планируют строить дома под ипотеку. Мариупольцы с правом собственности только мешают.
«Решение – остановить регистрацию. Таким образом, горожане просто не имеют никаких прав на свои дома, ведь украинские документы вне закона.
Одновременно псевдомер Олег Моргун решил ускорить инвентаризацию квартир и домов, чтобы определить объекты бесхозяйственными, а следовательно забрать себе.
Оккупанты разворовывают город и пытаются оставить мариупольцев без всего. Им безразлично, как трудно люди на все это зарабатывали», - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрющенко показал, как сейчас выглядит Мариуполь – видео