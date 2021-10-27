Жителі Севастополя зможуть виїхати із міста лише з QR-кодом - Развожаєв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У листопаді в неробочі дні, севастопольці зобов’язані будуть пред’явити ПЛР-тест або довідки про вакцинацію чи перенесене захворювання, щоб виїхати чи заїхати в місто. Про це губернатор Севастополя сказав 26 жовтня на оперштабі з коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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Підконтрольний Москві глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у листопаді в неробочі дні, севастопольці зобов’язані будуть пред’явити ПЛР-тест або довідки про вакцинацію чи перенесене захворювання.
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“Для того, щоб забезпечити ефективність усіх заходів, розімкнути ланцюжки контактів, і для севастопольців, які планують виїхати з Севастополя, і для кримчан, які планують заїхати до Севастополя — (необхідно буде надати — КР) такі самі три документи (негативний ПЛР- тест, QR-код про вакцинацію або довідку про перенесену хворобу)”, — цитує Розвожаєва провладний сайт “Кримінформ”.
Нагадаємо
США оприлюднили нові вимоги щодо вакцинації для більшості іноземних авіапасажирів і зняття обмежень на поїздки для 33 країн із 8 листопада.
Згідно з нових правил, іноземці, які хочуть в’їхати до Сполучених Штатів, перед посадкою на літак повинні будуть надати посвідку вакцинації від COVID-19.
Подорожуючі, які пройшли повну вакцинацію, повинні будуть також пред’явити негативні результати тесту на коронавірус. Тест має бути зроблено не раніше, ніж за три дні до посадки.
Ті, хто не пройшов вакцинацію і підпадають під виключення з правил, повинні будуть надати негативний результат тесту, зробленого за день до вильоту.