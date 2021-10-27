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Жители Севастополя смогут уехать из города только с QR-кодом - Развожаев

Киев • УНН

 • 16908 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В ноябре в нерабочие дни севастопольцы обязаны будут предъявить ПЦР-тест или справки о вакцинации или перенесенном заболевании,чтобы выехать или попасть в город. Об этом губернатор Севастополя сказал 26 октября на оперштабе по коронавирусу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Жители Севастополя смогут уехать из города только с QR-кодом - Развожаев

Детали

Подконтрольный Москве глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ноябре в нерабочие дни севастопольцы обязаны будут предъявить ПЦР-тест или справки о вакцинации или перенесенном заболевании.

Цитата

“Для того, чтобы обеспечить эффективность всех мероприятий, разомкнуть цепочки контактов, и для севастопольцев, которые планируют выехать из Севастополя, и для крымчан, которые планируют заехать в Севастополь (необходимо будет предоставить КР) такие же три документа (отрицательный ПЦР- тест , QR-код о вакцинации или справке о перенесенной болезни)”, — цитирует Розвожаева провластный сайт “Криминформ”.

Напомним

США обнародовали новые требования по вакцинации для большинства иностранных авиапассажиров и снятию ограничений на поездки для 33 стран с 8 ноября.

Согласно новым правилам, иностранцы, желающие въехать в Соединенные Штаты, перед посадкой на самолет должны будут предоставить вид вакцинации от COVID-19.

Путешественники, прошедшие полную вакцинацию, должны также предъявить негативные результаты теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не раньше, чем за три дня до посадки.
Те, кто не прошел вакцинацию и подпадает под исключение из правил, должны будут дать отрицательный результат тесту, сделанному за день до вылета.

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