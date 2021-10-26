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США сменит правила въезда для иностранцев с 8 ноября

Киев • УНН

 • 27036 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. США обнародовали новые требования по вакцинации для большинства иностранных авиапассажиров и снятии ограничений на поездки для 33 стран с 8 ноября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, опубликованное на сайте Белого Дома.

США сменит правила въезда для иностранцев с 8 ноября

Подробности

Согласно новым правилам, иностранцы, желающие въехать в Соединенные Штаты, перед посадкой на самолет должны будут предоставить вид вакцинации от COVID-19.

Путешественники, прошедшие полную вакцинацию, должны также предъявить негативные результаты теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не раньше, чем за три дня до посадки.

Те, кто не прошел вакцинацию и подпадает под исключение из правил, должны будут дать отрицательный результат теста, сделанного за день до вылета.

Отметим, что будут учитывать прививки, зарегистрированные в США и признанные ВОЗ.

Дополнение

Ранее Белый дом заявил, что иностранные посетители, полностью вакцинированные от COVID-19, смогут въезжать в Соединенные Штаты с 8 ноября.

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