США сменит правила въезда для иностранцев с 8 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. США обнародовали новые требования по вакцинации для большинства иностранных авиапассажиров и снятии ограничений на поездки для 33 стран с 8 ноября. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, опубликованное на сайте Белого Дома.
Подробности
Согласно новым правилам, иностранцы, желающие въехать в Соединенные Штаты, перед посадкой на самолет должны будут предоставить вид вакцинации от COVID-19.
Путешественники, прошедшие полную вакцинацию, должны также предъявить негативные результаты теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не раньше, чем за три дня до посадки.
Те, кто не прошел вакцинацию и подпадает под исключение из правил, должны будут дать отрицательный результат теста, сделанного за день до вылета.
Отметим, что будут учитывать прививки, зарегистрированные в США и признанные ВОЗ.
Дополнение
Ранее Белый дом заявил, что иностранные посетители, полностью вакцинированные от COVID-19, смогут въезжать в Соединенные Штаты с 8 ноября.