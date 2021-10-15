США з 8 листопада відкриють кордони для повністю вакцинованих іноземців

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“Нова політика США щодо подорожей, яка вимагає вакцинації іноземних громадян, які подорожують до Сполучених Штатів, розпочнеться 8 листопада, — написав в Twitter помічник прессекретаря Білого дому Кевін Муньос. — Це оголошення і дата стосуються як до міжнародних авіаперельотів, так і наземних перевезень. Ця політика суворо і послідовно керується громадською охороною здоров’я”.

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Цей крок послабить ряд заборон і замінить їх більш однаковими вимогами для прибуваючих міжнародних авіапасажирів. Це стане довгоочікуваною новиною для індустрії туризму, яка лобіювала федеральний уряд з метою скасування деяких правил, що забороняють міжнародний туризм, а також для авіакомпаній, готелів і готельних компаній.

“CDC вже поінформував авіакомпанії, що всі схвалені і дозволені FDA вакцини, а також всі вакцини, які мають перелік використання у надзвичайних ситуаціях (EUL) ВООЗ, будуть прийняті для авіаперельотів. Ми очікуємо, що те ж саме буде відбуватися на сухопутному кордоні”, — повідомив чиновник в коментарі CNN.

Ті ж правила будуть застосовуватися до несуттєвих поїздок на сухопутних кордонах США і до відвідувачів, що прибувають в США на пасажирському поромі.

“Ці мандрівники повинні бути готові підтвердити статус вакцинації і надати докази вакцинації офіцеру CBP за запитом, — сказав чиновник. — До січня іноземні громадяни, що перетинають сухопутний кордон як з важливих, так і другорядних причин, повинні будуть пройти повну вакцинацію”.

Додамо

Заборони на поїздки в США були вперше введені у перші дні пандемії, коли тодішній президент Дональд Трамп обмежив поїздки з Китаю у січні 2020 року. Цей крок не зміг запобігти потраплянню вірусу в Сполучені Штати, але в список були додані додаткові країни в якості охорони здоров’я громадян.

Трамп додав країни Шенгенської зони, яка включає 26 держав Європи, включаючи Францію, Німеччину та Італію, а також Ірландію та Сполучене Королівство. Окремо були додані Бразилія, Південна Африка та Індія. Також були закриті сухопутні кордони з Канадою і Мексикою.

Байден зберіг суворі заборони на несуттєві поїздки, навіть не дивлячись на те, що рівень вакцинації в Європі зростав, посилаючись на непередбачуваний характер пандемії і появу варіанту “Дельта”.

Протягом останніх місяців обмеження на поїздки людей, які бажають в’їхати в Сполучені Штати, перетворилися в серйозний трансатлантичний розрив. Європейські лідери, розчаровані очевидною відсутністю прогресу, почали публічно заявляти про свої претензії. Вони заявили, що правила завдають шкоди відносинам між Європою і США.