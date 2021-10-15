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Актуальное
США с 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных иностранцев

США с 8 ноября откроют границы для полностью вакцинированных иностранцев

Киев  •  УНН

 • 19580 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Белый дом заявил в пятницу, что иностранные посетители, которые полностью вакцинированы от COVID-19, смогут въезжать в Соединенные Штаты с 8 ноября, передает УНН со ссылкой на Twitter помощника пресс-секретаря Белого дома Кевина Муньоса.

Цитата

“Новая политика США в отношении путешествий, которая требует вакцинации иностранных граждан, путешествующих в США, начнется 8 ноября, — написал в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос. — Это объявление и дата относятся как к международным авиаперелетам, так и наземным перевозокам. Эта политика строго и последовательно руководствуется общественным здравоохранением”.

Детали

Этот шаг ослабит ряд запретов и заменит их более одинаковыми требованиями для прибывающих международных авиапассажиров. Это станет долгожданной новостью для индустрии туризма, которая лоббировала федеральное правительство с целью отмены некоторых правил, запрещающих международный туризм, а также для авиакомпаний, отелей и гостиничных компаний.

“CDC уже проинформировал авиакомпании, все одобреные и разрешеные FDA вакцины, а также все вакцины, которые имеют перечень использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) ВОЗ, будут приняты для авиаперелетов. Мы ожидаем, что то же самое будет происходить на сухопутной границе”, — сообщил чиновник в комментарии изданию CNN.

Те же правила будут применяться к несущественным поездкам на сухопутных границах США и к посетителям, прибывающим в США на пассажирском пароме.

“Эти путешественники должны быть готовы подтвердить статус вакцинации и предоставить доказательства вакцинации офицеру CBP по запросу, — сказал чиновник. — К январю иностранные граждане, пересекающие сухопутную границу как из важных, так и второстепенных причин, должны будут пройти полную вакцинацию”.

Добавим

Запрет на поездки в США были впервые введены в первые дни пандемии, когда тогдашний президент Дональд Трамп ограничил поездки из Китая в январе 2020 года. Этот шаг не смог предотвратить попадание вируса в Соединенные Штаты, но в список были добавлены дополнительные страны в качестве охраны здоровья граждан.

Трамп добавил страны Шенгенской зоны, которая включает 26 государств Европы, включая Францию, Германию и Италию, а также Ирландию и Соединенное Королевство. Отдельно были добавлены Бразилия, Южная Африка и Индия. Также были закрыты сухопутные границы с Канадой и Мексикой.

Байден сохранил строгие запреты на несущественные поездки, даже несмотря на то, что уровень вакцинации в Европе рос, ссылаясь на непредсказуемый характер пандемии и появление варианта “Дельта”.

В течение последних месяцев ограничения на поездки людей, которые хотят въехать в Соединенные Штаты, превратились в серьезный трансатлантический разрыв. Европейские лидеры, разочарованые очевидным отсутствием прогресса, начали публично заявлять о своих претензиях. Они заявили, что правила наносят ущерб отношениям между Европой и США.

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