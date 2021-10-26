США змінить правила в’їзду для іноземців з 8 листопада

Деталі

Згідно з нових правил, іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, перед посадкою на літак повинні будуть надати посвідку вакцинації від COVID-19.

Подорожуючі, які пройшли повну вакцинацію, повинні будуть також пред'явити негативні результати тесту на коронавірус. Тест має бути зроблено не раніше, ніж за три дні до посадки.

Ті, хто не пройшов вакцинацію і підпадають під виключення з правил, повинні будуть надати негативний результат тесту, зробленого за день до вильоту.

Відзначимо, що будуть враховувати щеплення, які зареєстровані у США і визнані ВООЗ.

Доповнення

Раніше Білий дім заявив, що іноземні відвідувачі, які повністю вакциновані від COVID-19, зможуть в’їжджати до Сполучених Штатів з 8 листопада.