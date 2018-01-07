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Житель Мукачева зарізав чоловіка в під'їзді багатоповерхівки через ревнощі

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 січня. УНН. Працівники кримінальної поліції Мукачівського відділу встановили і затримали 26-річного мукачівця за вбивство юнака у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Шандора Петефі в Мукачеві. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, убивство було скоєно на ґрунті ревнощів.

 

Житель Мукачева зарізав чоловіка в під'їзді багатоповерхівки через ревнощі

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку ГУ НП в Закарпатській області спільно з мукачівськими поліцейськими кримінального блоку, працівниками превенції встановили особу, причетну до скоєння вбивства. Підозрюваним виявися 26-річний мешканець м. Мукачево. Як з’ясували поліцейські, на ґрунті ревнощів хлопець наніс смертельні ножові поранення потерпілому в область життєвоважливих органів”, — розповіла речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

Наразі затриманому мукачівцю повідомлено про підозру в скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому міру запобіжного заходу — тримання під вартою строком до 60 діб. Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНН, 6 січня невідомий у Мукачеві зарізав молодого чоловіка у під’їзді багатоповерхівки.

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