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Житель Мукачево зарезал мужчину в подъезде многоэтажки из-за ревности

Киев • УНН

 • 18169 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 января. УНН. Работники криминальной полиции Мукачевского отдела установили и задержали 26-летнего мукачевца за убийство молодого человека в подъезде многоэтажки на улице Шандора Петефи в Мукачево. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, убийство было совершено на почве ревности.

 

Житель Мукачево зарезал мужчину в подъезде многоэтажки из-за ревности

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ НП в Закарпатской области совместно с мукачевскими полицейскими уголовного блока, работниками превенции установили лицо, причастное к совершению убийства. Подозреваемым оказался 26-летний житель Мукачево. Как выяснили полицейские, на почве ревности парень нанес смертельные ножевые ранения потерпевшему в область жизненно важных органов", - рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Сейчас задержанному мукачевцу сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей сроком до 60 суток. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНН, 6 января неизвестный в Мукачево зарезал молодого человека в подъезде многоэтажки.

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