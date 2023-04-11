Жіноча збірна України з гандболу вийшла на чемпіонат світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Жіноча збірна України з гандболу пробилася на чемпіонат світу, це відбулось вперше за останні 14 років, повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.
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"Жіноча збірна України з гандболу здобула путівку на чемпіонат світу, вперше за останні 14 років! У матчі-відповіді другого раунду кваліфікації чемпіонату світу «синьо-жовті» вдруге перемогли команду Північної Македонії", - повідомили у Мінмолодьспорту.
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"Найрезультативнішою у складі збірної України стала Ірина Глібко — 7 закинутих м'ячів, ще по шість — на рахунку Діани Дмитришин та Євгенії Левченко", - йдеться у повідомленні.
Також у Міністерстві молоді та спорту нагадали, що, перший матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу завершився з рахунком 24:22 на користь українок.
Фінал чемпіонату світу з 29 листопада по 17 грудня 2023 року прийматимуть три країни, а саме: Данія, Норвегія та Швеція.
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