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Чоловічій та жіночій збірним України з баскетболу призначили нових тренерів

Чоловічій та жіночій збірним України з баскетболу призначили нових тренерів

Київ • УНН

 • 1105403 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Федерація баскетболу України затвердила нових тренерів чоловічої та жіночої команди, повідомили в ФБУ, пише УНН.

Деталі

На засіданні Виконавчого комітету ФБУ було затверджено головного тренера чоловічої збірної України - новим керманичем національної команди призначено 41-річного українського тренера Віталія Степановського.

Степановський у сезоні 2018/19 ставав чемпіоном України з южненським "Хіміком", як головний тренер команди та одного разу як асистент. Також як головний тренер Степановський завойовував із южненцями срібло та бронзу Суперліги, у 2016 та 2020 роках вигравав Кубок України.

Також було затверджено нового головного тренера жіночої збірної України - новим керманичем національної команди призначено українського тренера Євгена Мурзіна.

57-річний фахівець був асистентом Срджана Радуловича в жіночій національній збірній, працювавши з командою у відборі на Євробаскет-2023. Також Євген Вікторович очолював бердянську "Чайку" - клуб жіночої Суперліги.

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