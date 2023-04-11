Мужской и женской сборным Украины по баскетболу назначили новых тренеров

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На заседании Исполнительного комитета ФБУ был утвержден главный тренер мужской сборной Украины - новым руководителем национальной команды назначен 41-летний украинский тренер Виталий Степановский.

Степановский в сезоне 2018/19 становился чемпионом Украины с южненским "Химиком", как главный тренер команды и однажды как ассистент. Также как главный тренер Степановский завоевывал с южненцами серебро и бронзу Суперлиги, в 2016 и 2020 годах выигрывал Кубок Украины.

Также был утвержден новый главный тренер женской сборной Украины - новым руководителем национальной команды назначен украинский тренер Евгений Мурзин.

57-летний специалист был ассистентом Срджана Радуловича в женской национальной сборной, работая с командой в отборе на Евробаскет-2023. Также Евгений Викторович возглавлял бердянскую "Чайку" - клуб женской Суперлиги.