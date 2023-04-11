Женская сборная Украины по гандболу вышла на чемпионат мира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Женская сборная Украины по гандболу пробилась на чемпионат мира, это произошло впервые за последние 14 лет, сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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"Женская сборная Украины по гандболу завоевала путевку на чемпионат мира, впервые за последние 14 лет! В ответном матче второго раунда квалификации чемпионата мира «сине-желтые» во второй раз победили команду Северной Македонии", - сообщили в Минмолодежьспорта.
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"Самой результативной в составе сборной Украины стала Ирина Глибко — 7 заброшенных мячей, еще по шесть — на счету Дианы Дмитришин и Евгении Левченко", - говорится в сообщении.
Также в Министерстве молодежи и спорта напомнили, что, первый матч второго раунда квалификации чемпионата мира завершился со счетом 24:22 в пользу украинок.
Финал чемпионата мира с 29 ноября по 17 декабря 2023 года будут принимать три страны, а именно: Дания, Норвегия и Швеция.
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