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Женская сборная Украины по гандболу вышла на чемпионат мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Женская сборная Украины по гандболу пробилась на чемпионат мира, это произошло впервые за последние 14 лет, сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Цитата

"Женская сборная Украины по гандболу завоевала путевку на чемпионат мира, впервые за последние 14 лет! В ответном матче второго раунда квалификации чемпионата мира «сине-желтые» во второй раз победили команду Северной Македонии", - сообщили в Минмолодежьспорта.

Дополнение

"Самой результативной в составе сборной Украины стала Ирина Глибко — 7 заброшенных мячей, еще по шесть — на счету Дианы Дмитришин и Евгении Левченко", - говорится в сообщении.

Также в Министерстве молодежи и спорта напомнили, что, первый матч второго раунда квалификации чемпионата мира завершился со счетом 24:22 в пользу украинок.

Финал чемпионата мира с 29 ноября по 17 декабря 2023 года будут принимать три страны, а именно: Дания, Норвегия и Швеция.

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