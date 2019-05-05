Жіноча збірна України визначилась зі складом при підготовці на ЧЄ-2019

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Тренерський штаб жіночої національної збірної України на чолі з Гораном Бошковичем оприлюднив розширений склад команди перед фінальною частиною ЄвроБаскета-2019, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.

До ростеру команди потрапило 19 баскетболісток:

Олена Самбурська (“Познань”, Польща), Вероніка Любинець (“Київ-Баскет”), Катерина Римаренко (“Люблін”, Польща), Валерія Бережинська (“Герніка”, Іспанія), Олеся Малашенко (“Кастор Брейн”, Бельгія), Вікторія Кондусь (“Київ-Баскет”), Віта Горобець (“Намур”, Бельгія), Міріам Уро-Ніле (“Франківськ-ПНУ”), Ольга Дубровіна, ДеАндра Мосс (“Тарб”, Франція), Ольга Яцковець (“Ружомберок”, Словаччина), Анна Ольховик (“Київ-Баскет”), Аріна Білоцерківська (“Островія”, Польща), Таїсія Удоденко (“Вроцлав”, Польща), Ольга Мазніченко (“Монтбрісон”, Франція), Оксана Фастова (“Динамо”), Оксана Пянтак (“Динамо”), Наталія Цюбик (“Динамо”), Марія Ковтун (“Львів”).

Відзначимо, що у проміжку з 17 травня по 20 червня наша збірна проведе міжнародні товариські турніри в Італії, Франції, Чорногорії та Латвії.

Окрім того додамо, в груповому раунді чемпіонату Європи, який проходитиме з 25 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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