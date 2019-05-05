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Женская сборная Украины определилась с составом при подготовке ЧЕ-2019

Киев  •  УНН

 • 7575 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Тренерский штаб женской сборной Украины во главе с Гораном Бошковичом обнародовал расширенный состав команды перед финальной частью Евробаскета-2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

В ростер команды попало 19 баскетболисток:

Елена Самбурская (“Познань”, Польша), Вероника Любинец (“Киев-Баскет”), Екатерина Рымаренко (“Люблин”, Польша), Валерия Бережинская (“Герника”, Испания), Олеся Малашенко (“Кастор Брейн”, Бельгия) , Виктория Кондусь (“Киев-Баскет”), Вита Горобец (“Намюр”, Бельгия), Мириам Уро-Ниле (“Франковск-ПНУ”), Ольга Дубровина, Деандре Мосс (“Тарб”, Франция), Ольга Яцковець (“Ружомберок”, Словакия), Анна Ольховик (“Киев-Баскет”), Арина Белоцерковская (“Островия”, Польша), Таисия Удоденко (“Вроцлав”, Польша), Ольга Мазниченко (“Монтбрисон”, Франция), Оксана Фастова (“Динамо”), Оксана Пянтак (“Динамо”), Наталья Цюбик (“Динамо”), Мария Ковтун (“Львов”).

Отметим, что в промежутке с 17 мая по 20 июня наша сборная проведет международные товарищеские турниры в Италии, Франции, Черногории и Латвии.

Кроме того добавим, в групповом раунде чемпионата Европы, который пройдет с 25 июня по 7 июля, сборная Украины будет противостоять командам Испании, Великой Британии и хозяйкам групповой части турнира сборной Латвии.

Украинские Национальные Новости

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