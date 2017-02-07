Жінка замерзла насмерть на вулиці Тернополя
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Тернополі виявили тіло жінки, яка замерзла насмерть. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Тернопільської області.
Вранці, 7 лютого, у Тернополі на вулиці Микулинецькій знайшли мертвою. Померла - жителька обласного центру, 1927 року народження. Її у нічній сорочці близько 7:52 в дворі будинку знайшла місцева жителька. Вона і викликала правоохоронців.
На руці загиблої був прикріплений поліетиленовий пакуночок з грішми. Частина купюр лежала поруч з тілом. Після перевірки стало відомо, що загибла при собі мала заощадження, а це 11600 гривень.
Жінка мешкала сама, але має доньку та сина. Останні періодично навідували матір, бо вона інколи втрачала пам'ять і починала блудити. За словами близьких, мама - уродженка Черкаської області і неодноразово збиралася відвідати родичів. Можливо, кажуть діти, у неї трапився черговий напад, і вона, не розуміючи, що робить, вирішила поїхати в інший регіон.
Судово-медична експертиза встановила, що жінка померла від переохолодження, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.