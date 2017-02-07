Женщина замерзла насмерть на улице в Тернополе

Утром, 7 февраля, в Тернополе на улице Микулинецкой нашли мертвой женщину. Умерла - жительница областного центра, 1927 года рождения. Ее в ночной рубашке около 7:52 во дворе дома нашла местная жительница. Она и вызвала полицию.

На руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый сверток с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела сбережения, а это 11600 гривен.

Женщина жила сама, но имеет дочь и сына. Последние периодически посещали мать. Женщина иногда теряла память. По словам близких, мама - уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружили.