Жінка загинула під час пожежі на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Жінка загинула під час пожежі на Закарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
Вчора, 3 листопада о 20:19 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Чернишевського, що в смт. Міжгір’я.
Під час розбору конструкцій будівлі, рятувальники виявили під завалом тіло людини. Як з’ясувалось пізніше, загиблою виявилась 54-річна місцева жителька.
В результаті пожежі знищено будівлю на всій площі та майно, що знаходилось всередині.
Причину пожежі та детальні обставини справи встановлюють правоохоронці. Однією з версій виникнення пожежі є порушення правил під час монтажу та експлуатації пічного опалення.