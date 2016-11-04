Женщина погибла во время пожара в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Женщина погибла во время пожара в Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.
Вчера, 3 ноября в 20:19 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Чернышевского, что в пгт. Межгорье.
Во время разбора конструкций здания, спасатели обнаружили под завалом тело человека. Как выяснилось позже, погибшей оказалась 54-летняя местная жительница.
В результате пожара уничтожено здание на всей площади и имущество, которое находилось внутри.
Причину пожара и подробные обстоятельства дела устанавливают правоохранители. Одной из версий возникновения пожара является нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления.