Женщина погибла во время пожара в Закарпатье

Вчера, 3 ноября в 20:19 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Чернышевского, что в пгт. Межгорье.

Во время разбора конструкций здания, спасатели обнаружили под завалом тело человека. Как выяснилось позже, погибшей оказалась 54-летняя местная жительница.

В результате пожара уничтожено здание на всей площади и имущество, которое находилось внутри.

Причину пожара и подробные обстоятельства дела устанавливают правоохранители. Одной из версий возникновения пожара является нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления.