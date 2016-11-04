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15 марта, 19:03 • 115507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167417 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138489 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130896 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113111 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105666 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101570 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Женщина погибла во время пожара в Закарпатье

Женщина погибла во время пожара в Закарпатье

Киев • УНН

 • 9340 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Женщина погибла во время пожара в Закарпатье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.

Вчера, 3 ноября в 20:19 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Чернышевского, что в пгт. Межгорье.

Во время разбора конструкций здания, спасатели обнаружили под завалом тело человека. Как выяснилось позже, погибшей оказалась 54-летняя местная жительница.

В результате пожара уничтожено здание на всей площади и имущество, которое находилось внутри.

Причину пожара и подробные обстоятельства дела устанавливают правоохранители. Одной из версий возникновения пожара является нарушение правил при монтаже и эксплуатации печного отопления.

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