Жінка з Австралії виграла 1 млн доларів за вакцинацію від COVID-19

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 49699 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 89502 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 82587 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 80617 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 90446 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 68251 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 64315 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 138886 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85185 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 242270 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
86%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 14009 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 15676 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 12669 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

23:39 • 11229 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 15698 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 106696 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 138866 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 242254 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 416141 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 406681 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 20769 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 26717 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 27496 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 29143 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 79293 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Жінка з Австралії виграла 1 млн доларів за вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

 • 21338 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Австралії жінка стала мільйонером після виграшу в лотереї для щеплених від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Жінка з Австралії виграла 1 млн доларів за вакцинацію від COVID-19

Цитата

"25-літня Джоанн Чжу була серед майже трьох мільйонів австралійців, які брали участь у розіграші грошового призу в розмірі 1 млн австралійських доларів (550 000 фунтів стерлінгів) тільки за вакцинацію проти COVID-19", — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що гроші були вкладені групою філантропів і компаній, відомої як Million Dollar Vax Alliance, з метою вакцинації більшої кількості австралійців від COVID-19.

Чжу заявила, що планує витратити частину грошей на возз'єднання з сім'єю.

"Я хочу вилетіти з сім'єю з Китаю першим класом і розмістити їх в п'ятизірковому готелі на китайський Новий рік, якщо кордони будуть відкриті", — розповіла вона.

Доповнення

Раніше влада Австралії повідомила про те, що рівень повної вакцинації від коронавірусу в країні досяг 80% серед осіб у віці 16 років і старше.

1 листопада в Австралії після 18 місяців суворих обмежень через поширення COVID-19 відкрили кордони для деяких категорій мандрівників.

Так, мільйони австралійців тепер можуть вільно подорожувати без необхідності відбувати карантин після прибуття в країну.

Послаблення стосуються тільки повністю вакцинованих громадян Австралії, а також їх найближчих родичів.

Проте в країні вже розробляється план відкриття кордонів для міжнародних туристів і робітників.

Невакциновані мандрівники будуть стикатися з карантинними обмеженнями. Перш, ніж сісти в літак, вони повинні показувати негативний результат тесту на COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60