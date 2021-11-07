Жінка з Австралії виграла 1 млн доларів за вакцинацію від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В Австралії жінка стала мільйонером після виграшу в лотереї для щеплених від COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Цитата
"25-літня Джоанн Чжу була серед майже трьох мільйонів австралійців, які брали участь у розіграші грошового призу в розмірі 1 млн австралійських доларів (550 000 фунтів стерлінгів) тільки за вакцинацію проти COVID-19", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що гроші були вкладені групою філантропів і компаній, відомої як Million Dollar Vax Alliance, з метою вакцинації більшої кількості австралійців від COVID-19.
Чжу заявила, що планує витратити частину грошей на возз'єднання з сім'єю.
"Я хочу вилетіти з сім'єю з Китаю першим класом і розмістити їх в п'ятизірковому готелі на китайський Новий рік, якщо кордони будуть відкриті", — розповіла вона.
Доповнення
Раніше влада Австралії повідомила про те, що рівень повної вакцинації від коронавірусу в країні досяг 80% серед осіб у віці 16 років і старше.
1 листопада в Австралії після 18 місяців суворих обмежень через поширення COVID-19 відкрили кордони для деяких категорій мандрівників.
Так, мільйони австралійців тепер можуть вільно подорожувати без необхідності відбувати карантин після прибуття в країну.
Послаблення стосуються тільки повністю вакцинованих громадян Австралії, а також їх найближчих родичів.
Проте в країні вже розробляється план відкриття кордонів для міжнародних туристів і робітників.
Невакциновані мандрівники будуть стикатися з карантинними обмеженнями. Перш, ніж сісти в літак, вони повинні показувати негативний результат тесту на COVID-19.