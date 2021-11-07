Женщина из Австралии выиграла 1 млн долларов за вакцинацию от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Австралии женщина стала миллионером после выигрыша в лотерее для привившихся от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
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“25-летняя Джоанн Чжу была среди почти трех миллионов австралийцев, которые участвовали в розыгрыше денежного приза в размере 1 млн австралийских долларов (550 000 фунтов стерлингов) только за вакцинацию против COVID-19”, — говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что деньги были вложены группой филантропов и компаний, известной как Million Dollar Vax Alliance, с целью вакцинации большего числа австралийцев от COVID-19.
Чжу заявила, что планирует потратить часть денег на воссоединение с семьей.
“Я хочу вылететь с семьей из Китая первым классом и разместить их в пятизвездочном отеле на китайский Новый год, если границы будут открыты”, — рассказала она.
Дополнение
Ранее власти Австралии сообщили о том, что уровень полной вакцинации от коронавируса в стране достиг 80% среди лиц в возрасте 16 лет и старше.
1 ноября в Австралии после 18 месяцев строгих ограничений из-за распространения COVID-19 открыли границы для некоторых категорий путешественников.
Так, миллионы австралийцев теперь могут свободно путешествовать без необходимости отбывать карантин по прибытии в страну.
Послабления касаются только полностью вакцинированных граждан Австралии, а также их ближайших родственников.
Однако в стране уже разрабатывается план открытия границ для международных туристов и рабочих.
Не вакцинированные путешественники будут сталкиваться с карантинными ограничениями. Прежде, чем сесть в самолет, они должны показывать отрицательный результат теста на COVID-19.