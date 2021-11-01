Вперше за півтора року: в Австралії послабили обмеження на міжнародні подорожі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Австралії після 18 місяців суворих обмежень через поширення COVID-19 відкрили кордони для деяких категорій мандрівників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Із 1 листопада мільйони австралійців тепер можуть вільно подорожувати без необхідності відбувати карантин після прибуття до країни.
Як зазначають, послаблення стосуються лише повністю вакцинованих громадян Австралії, а також їхніх найближчих родичів. Проте у країні вже розробляють план відкриття кордонів для міжнародних туристів та робітників.
Невакциновані мандрівники стикатимуться з карантинними обмеженнями. Перед тим, як сісти у літак, вони мають показувати негативний результат тесту на COVID-19.
Раніше в Австралії дозволяли повертатися з-за кордону лише обмеженій кількості громадян та постійним жителям із обов’язковим 14-денним карантином в готелі за власний кошт.
Як повідомляють, сьогодні, 1 листопада, до Сіднею та Мельбурну прилетіло приблизно 1500 осіб.
Додамо
Станом на 31 жовтня в Австралії зафіксували приблизно 170 500 хворих на коронавірус та 1743 смертельні випадки.
Нагадаємо
1 листопада у Таїланді скасовують карантинні обмеження для вакцинованих туристів.