Вперше за півтора року: в Австралії послабили обмеження на міжнародні подорожі

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Із 1 листопада мільйони австралійців тепер можуть вільно подорожувати без необхідності відбувати карантин після прибуття до країни.

Як зазначають, послаблення стосуються лише повністю вакцинованих громадян Австралії, а також їхніх найближчих родичів. Проте у країні вже розробляють план відкриття кордонів для міжнародних туристів та робітників.

Невакциновані мандрівники стикатимуться з карантинними обмеженнями. Перед тим, як сісти у літак, вони мають показувати негативний результат тесту на COVID-19.

Раніше в Австралії дозволяли повертатися з-за кордону лише обмеженій кількості громадян та постійним жителям із обов’язковим 14-денним карантином в готелі за власний кошт.

Як повідомляють, сьогодні, 1 листопада, до Сіднею та Мельбурну прилетіло приблизно 1500 осіб.

Додамо

Станом на 31 жовтня в Австралії зафіксували приблизно 170 500 хворих на коронавірус та 1743 смертельні випадки.

Нагадаємо

1 листопада у Таїланді скасовують карантинні обмеження для вакцинованих туристів.