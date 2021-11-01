Впервые за полтора года: в Австралии ослабили ограничения на международные путешествия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Австралии после 18 месяцев строгих ограничений из-за распространения COVID-19 открыли границы для некоторых категорий путешественников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
С 1 ноября миллионы австралийцев теперь могут свободно путешествовать без необходимости отбывать карантин по прибытии в страну.
Как отмечают, послабления касаются только полностью вакцинированных граждан Австралии, а также их ближайших родственников. Однако в стране уже разрабатывается план открытия границ для международных туристов и рабочих.
Невакцинированные путешественники будут сталкиваться с карантинными ограничениями. Прежде, чем сесть в самолет, они должны показывать отрицательный результат теста на COVID-19.
Ранее в Австралии разрешали возвращаться из-за границы лишь ограниченному количеству граждан и постоянным жителям с обязательным 14-дневным карантином в отеле за свой счет.
Как сообщают, сегодня, 1 ноября, в Сидней и Мельбурн прилетели около 1500 человек.
Добавим
По состоянию на 31 октября в Австралии зафиксировали около 170 500 больных коронавирусом и 1743 смертельных случая.
Напомним
1 ноября в Таиланде отменяют карантинные ограничения для вакцинированных туристов.