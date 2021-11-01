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Таїланд скасовує карантинні обмеження для вакцинованих туристів

Київ • УНН

 • 30991 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Таїланд послабив карантинні обмеження і знову відкривається для вакцинованих мандрівників із кількох десятків країн, пише УНН із посиланням на CNN.

Таїланд скасовує карантинні обмеження для вакцинованих туристів

Деталі

Станом на 1 листопада повністю вакциновані мандрівники, які пробули щонайменше 21 день в одній із 63 затверджених країн та територій з низьким рівнем ризику, включаючи США, Велику Британію, Австралію, Індію та Канаду, можуть уникнути тривалого карантину вперше за більш ніж 18 місяців. Утім, України у цьому списку немає.

Мандрівникам, які відповідають оновленим вимогам, потрібно буде залишитися лише на одну ніч у схваленому урядом готелі, поки вони чекають результатів тесту на COVID-19, який буде проводитися після прибуття. Відвідувачі до 12 років, що подорожують зі своїми батьками, звільняються від вимоги вакцинації.

Повністю вакциновані мандрівники, які прибувають із країн, не включених до списку, мають право на в'їзд за схемою "пісочниці", яка вимагає від них проживання в схваленому урядом готелі або курорті в одному з 17 "блакитних" напрямків, включаючи Пхукет, Бангкок, Чіангмай та Самуї, протягом семи ночей, перш ніж їм буде дозволено вільно подорожувати країною.

Туристи, які не повністю вакциновані схваленою вакциною, повинні пройти карантин у попередньо заброньованому схваленому урядом готелі протягом 10 днів після прибуття.

Додамо

За даними Світового банку, до пандемії туризм становив близько 15% ВВП Таїланду.

Зняття обмежень 1 листопада відбувається напередодні традиційного туристичного сезону Таїланду.

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