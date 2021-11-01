Таиланд отменяет карантинные ограничения для вакцинированных туристов

Детали

По состоянию на 1 ноября полностью вакцинированные путешественники, которые пробыли минимум 21 день в одной из 63 утвержденных стран и территорий с низким уровнем риска, включая США, Великобританию, Австралию, Индию и Канаду, могут избежать длительного карантина впервые за более чем 18 месяцев. Впрочем, Украины в этом списке нет.

Вместо этого прибывающим путешественникам, которые соответствуют обновленным требованиям, нужно будет остаться только на одну ночь в одобренном правительством отеле, пока они ждут результатов теста на COVID-19, который будет проводиться по прибытии. Посетители в возрасте до 12 лет, путешествующие со своими родителями, освобождаются от требования вакцинации.

Полностью вакцинированные путешественники, прибывающие из стран, не включенных в список, имеют право на въезд по схеме "песочницы", которая требует от них проживания в одобренном правительством отеле или курорте в одном из 17 "голубых" направлений, включая Пхукет, Бангкок, Чиангмай и Самуи, в течение семи ночей, прежде чем им будет разрешено свободно путешествовать по стране.

Туристы, которые не полностью вакцинированы одобренной вакциной, должны пройти карантин в предварительно забронированном, одобренном правительством отеле в течение 10 дней по прибытии.

Добавим

По данным Всемирного банка, до пандемии туризм составлял около 15% ВВП Таиланда.

Снятие ограничений 1 ноября происходит накануне традиционного туристического сезона Таиланда.