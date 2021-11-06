Австралия полностью вакцинировала от коронавируса 80% взрослого населения

Детали

Отмечается, что Австралия ввела обязательную вакцинацию для работников. Невакцинированным гражданам запрещается посещать общественные заведения, рестораны, ТРЦ, кинотеатры, а также концерты.

В последние несколько месяцев в Австралии наблюдались митинги против вакцинации, однако движение остается небольшим: рейтинги показывают, что количество противников вакцинации по всей стране остается на невысоком уровне.

При этом, власти отмечают, что на межрегиональном уровне вакцинация среди населения значительно отличается в процентном соотношении. Так, почти 90% людей были полностью вакцинированы в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, и почти 95% в столице Канберре, но эта цифра снижается до 65% на малонаселенном Севере и Западе Австралии.

В субботу в стране зарегистрировано 1558 случаев инфицирования коронавирусом, и 10 смертей. При этом, большинство случаев заражения приходится на штат Виктория (расположенный на юго-востоке Австралии).

Несмотря на вспышки коронавируса штамма Дельта, которые привели к месяцам изоляции в двух крупнейших городах, Сиднее и Мельбурне, национальный показатель инфицирований и смертей от болезни намного ниже, чем во многих развитых странах.

Добавим

1 ноября в Австралии после 18 месяцев строгих ограничений из-за распространения COVID-19 открыли границы для некоторых категорий путешественников.



Так, миллионы австралийцев теперь могут свободно путешествовать без необходимости отбывать карантин по прибытии в страну.

Послабления касаются только полностью вакцинированных граждан Австралии, а также их ближайших родственников. Однако в стране уже разрабатывается план открытия границ для международных туристов и рабочих.

Невакцинированные путешественники будут сталкиваться с карантинными ограничениями. Прежде, чем сесть в самолет, они должны показывать отрицательный результат теста на COVID-19.