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Австралія повністю вакцинувала від коронавірусу 80% дорослого населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Влада Австралії повідомила про те, що рівень повної вакцинації від коронавірусу в країні досяг 80% серед осіб у віці 16 років і старше. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Австралія повністю вакцинувала від коронавірусу 80% дорослого населення

Деталі

Зазначається, що Австралія ввела обов’язкову вакцинацію для працівників. Невакцинованим громадянам забороняється відвідувати громадські заклади, ресторани, ТРЦ, кінотеатри, а також концерти.

В останні кілька місяців в Австралії спостерігалися мітинги проти вакцинації, проте рух залишається невеликим: рейтинги показують, що кількість противників вакцинації по всій країні залишається на невисокому рівні.

При цьому, влада зазначає, що на міжрегіональному рівні вакцинація серед населення значно відрізняється в процентному співвідношенні. Так, майже 90% людей були повністю вакциновані в самому густонаселеному штаті Новий Південний Вельс, і майже 95% в столиці Канберрі, але ця цифра знижується до 65% на малонаселеній Півночі і заході Австралії.

У суботу в країні зареєстровано 1558 випадків інфікування коронавірусом, і 10 смертей. При цьому, більшість випадків зараження припадає на штат Вікторія (розташований на південному сході Австралії).

Незважаючи на спалахи коронавірусу штаму Дельта, які призвели до місяців ізоляції в двох найбільших містах, Сіднеї та Мельбурні, національний показник інфікувань і смертей від хвороби набагато нижче, ніж у багатьох розвинених країнах.

Додамо

1 листопада в Австралії після 18 місяців суворих обмежень через поширення COVID-19 відкрили кордони для деяких категорій мандрівників.

Так, мільйони австралійців тепер можуть вільно подорожувати без необхідності відбувати карантин після прибуття в країну.

Послаблення стосуються тільки повністю вакцинованих громадян Австралії, а також їхніх найближчих родичів. Однак в країні вже розробляється план відкриття кордонів для міжнародних туристів і робітників.

Невакциновані мандрівники будуть стикатися з карантинними обмеженнями. Перш, ніж сісти в літак, вони повинні показувати негативний результат тесту на COVID-19.

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