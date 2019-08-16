Жінка на Прикарпатті пішла в ліс по ягоди та зникла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Під час збирання ягід в лісі на Прикарпатті напередодні заблукала жінка, її не змогли знайти до ранку п'ятниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"15 серпня о 23:00... поступило повідомлення про те, що під час збирання ягід в лісовому масиві поблизу села Княжолука Долинського району заблукала громадянка, 1963 р.н., жителька села Гошів Долинського району та самостійно не може вийти з лісового масиву. Потерпіла повідомила заявника, що в мобільному телефоні розрядилась батарея, вказати орієнтовне місце перебування не змогла", - вказали в управлінні.
Для надання допомоги потерпілій о 23:55 виїхали рятувальники.
"Станом на 5:00 16 серпня громадянку не знайдено, пошуково-рятувальні роботи тривають", - додали в підрозділі ОДА.
Для пошуків відправили рятувальників та кінологів із собаками.
Нагадаємо, у Карпатах заблукали жінки з дітьми.