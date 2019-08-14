У Карпатах заблукали жінки з дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Карпатах заблукали троє жінок та чотири дитини віком від 8 до 12 років. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Так, 13 серпня, о 19:00, на на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче надійшло повідомлення від жінки про те, що в районі гори Синяк Поляницької сільської ради втратила орієнтування та потребує допомоги група туристів, у складі якої семеро людей, а саме троє жінок та чотири дитини віком від 8 до 12 років. Усі жителі Миколаївської області.
Як повідомили у пресслужбі, 14 серпня о 00:10 гірські рятувальники прибули до групи туристів, та о 2:40 супроводили їх до підніжжя гори, звідки вони направились до місця тимчасового проживання в місті Яремче.
Стан туристів задовільний.
Нагадаємо, у Карпатах заблукали туристки з Німеччини.