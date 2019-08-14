В Карпатах заблудились женщины с детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Карпатах заблудились трое женщин и четыре ребенка в возрасте от 8 до 12 лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Так, 13 августа, в 19:00, на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №9 г. Яремче поступило сообщение от женщины о том, что в районе горы Синяк Поляницкого сельского совета потеряла ориентировку и нуждается в помощи группа туристов, в составе которой семь человек, а именно три женщины и четыре ребенка в возрасте от 8 до 12 лет. Все жители Николаевской области.
Как сообщили в пресс-службе, 14 августа в 00:10 горные спасатели прибыли к группе туристов, и в 2:40 сопроводили их к подножию горы, откуда они направились к месту временного жительства в г. Яремче.
Состояние туристов удовлетворительное.
Напомним, в Карпатах заблудились туристки из Германии.