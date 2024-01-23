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28 березня, 18:00 • 133592 перегляди

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Жертвами атаки рф на Харків, попередньо, стали вже троє людей - МВС

Жертвами атаки рф на Харків, попередньо, стали вже троє людей - МВС

Київ • УНН

 • 32271 перегляди

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, російські війська атакували Харків, в результаті чого, попередньо, загинули три людини і близько 30 отримали поранення.

Ранкова атака російських війська на Харків, попередньо, забрала життя трьох людей, повідомив у вівторок голова МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали

- написав Клименко у Telegram.

Раніше

Україна вранці зазнала ракетної атаки рф. 

Повідомлялося про 2 загиблих та 28 поранених у Харкові.

Також відомо про жертв та постраждалих у Києві, Київській області, Дніпропетровській області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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