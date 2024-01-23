Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД

Остановить террор возможно только силой: в ОП отреагировали на утренний ракетный удар рф по Украине

После очередного ракетного удара россии по Украине глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил миру, что террор можно остановить только силой. Он предупреждает, что российские ракеты могут нацелиться на западные города, если будет продемонстрирована слабость.