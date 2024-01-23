Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД
Киев • УНН
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.
Утренняя атака российских войска на Харьков, предварительно, унесла жизни трех человек, сообщил во вторник глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
Харьков: оккупанты попали в два многоэтажных дома. По предварительным данным, три человека погибли, еще около 30 пострадали
Ранее
Украина утром подверглась ракетной атаке рф.
Сообщалось о 2 погибших и 28 раненых в Харькове.
Также известно о жертвах и пострадавших в Киеве, Киевской области, Днепропетровской области.
Жертвами атаки рф на Харьков, предварительно, стали уже три человека - МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российские войска атаковали Харьков, в результате чего, предварительно, погибли три человека и около 30 получили ранения.
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