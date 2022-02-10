Жарти про зґвалтування обурюють: у Білому домі прокоментували вислів Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Білому домі відреагували на слова президента Росії Володимира Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України і заявили, що будь-який жарт про зґвалтування обурює. Про це повідомляє УНН із посиланням на брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.
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Один із журналістів попросив Псакі прокоментувати адресований Україні вислів Путіна "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне", зазначивши, що багато російськомовних людей зрозуміли його як жарт про зґвалтування.
"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, спричинив би обурення всіх у цьому уряді, незалежно від того, виходить він з вуст американського чи іноземного посадовця. Я також зазначу, що ми ніколи не стримували занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, які лунають від президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", — сказала Псакі.
Нагадаємо
Президент РФ Володимир Путін нещодавно процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди.
"Подобається, не подобається — терпи, моя красуне", — сказав Путін.
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві відповів на слова російського лідера: "Україна — красуня, але "моя" вже перебір".