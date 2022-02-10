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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Жарти про зґвалтування обурюють: у Білому домі прокоментували вислів Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України

Жарти про зґвалтування обурюють: у Білому домі прокоментували вислів Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України

Київ • УНН

 • 51462 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Білому домі відреагували на слова президента Росії Володимира Путіна "терпи, моя красуне" на адресу України і заявили, що будь-який жарт про зґвалтування обурює. Про це повідомляє УНН із посиланням на брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.

Деталі

Один із журналістів попросив Псакі прокоментувати адресований Україні вислів Путіна "Подобається, не подобається — терпи, моя красуне", зазначивши, що багато російськомовних людей зрозуміли його як жарт про зґвалтування.

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, безумовно, спричинив би обурення всіх у цьому уряді, незалежно від того, виходить він з вуст американського чи іноземного посадовця. Я також зазначу, що ми ніколи не стримували занепокоєння щодо неправдивості деяких заяв, які лунають від президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", — сказала Псакі.

Нагадаємо

Президент РФ Володимир Путін нещодавно процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди.

"Подобається, не подобається — терпи, моя красуне", — сказав Путін.

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві відповів на слова російського лідера: "Україна — красуня, але "моя" вже перебір".

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