Україна – красуня, але "моя" вже перебір: Зеленський відповів Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві відповів на слова російського лідера щодо Мінських домовленостей, передає кореспондент УНН.
Контекст
Президент РФ Володимир Путін напередодні процитував російську приказку, звертаючись до влади України з вимогою виконувати Мінські угоди.
"Подобається - не подобається, терпи, моя красуня", - сказав президент РФ.
Зеленський сьогодні вирішив відповісти йому російською мовою.
Цитата
"Подобається не подобається, терпи моя красуня" - тут безперечно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом Російської Федерації. Україна справді красуня. А ось щодо "моя" про Україну, мені здається, це вже перебір", - сказав Зеленський на пресконференції із французьким колегою Еммануелем Макроном.
Деталі
Коментуючи заяви про те, що Україні потрібно "терпіти", Зеленський зазначив, що "Україна дуже терпляча, бо це мудрість".
"Я думаю, що це важливо не лише для України, а й для всієї Європи, і дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація, ескалація з іншого боку. Ми захищаємо нашу країну, ми є на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації: коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. Тому в терпінні, мені здається, мудрість", - пояснив він.