Украина – красавица, но "моя" уже перебор: Зеленский ответил Путину

Контекст

Президент РФ Владимир Путин накануне процитировал русскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения.

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", - сказал президент РФ.

Зеленский сегодня решил ответить ему на русском языке.

Цитата

"Нравится не нравится, терпи моя красавица" - тут безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. А вот по поводу "моя" про Украину, мне кажется, это уже перебор", - сказал Зеленский на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Детали

Комментируя заявления о том, что Украине нужно "терпеть", Зеленский отметил, что "Украина очень терпелива, потому что это мудрость.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем нашу страну, мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации: когда мы не отвечаем на провокации а ведем себя очень достойно. По этому в терпении, мне кажется, мудрость", - объяснил он.