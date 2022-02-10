Шутки об изнасиловании возмущают: в Белом доме прокомментировали слова Путина "терпи, моя красавица" в адрес Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Белом доме отреагировали на слова президента России Владимира Путина "терпи, моя красавица" в адрес Украины и заявили, что любая шутка об изнасиловании возмущает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Детали
Один из журналистов попросил Псаки прокомментировать адресованное Украине высказывание Путина "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", отметив, что много русскоязычных людей поняли его как шутку об изнасиловании.
"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызвала бы возмущение всех в этом правительстве, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника. Я также отмечу, что мы никогда не сдерживали беспокойства относительно ложности некоторых заявлений, которые звучат от президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восторга", — сказала Псаки.
Напомним
Президент РФ Владимир Путин недавно процитировал русскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения.
"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве ответил на слова российского лидера: "Украина — красавица, но "моя" уже перебор".