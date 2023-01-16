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“Зерновий коридор” працює обмежено: через простої кораблів у Босфорі аграрії втрачають 20 тис. доларів на добу - міністр

Київ • УНН

 • 458870 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. “Зерновий коридор” наразі працює в обмеженому режимі. Через простої українських кораблів у Босфорі українські аграрії втрачають 20 тисяч доларів на добу з кожного судна. Про це на брифінгу повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає кореспондент УНН.

“Зерновий коридор” працює обмежено: через простої кораблів у Босфорі аграрії втрачають 20 тис. доларів на добу - міністр

Цитата

“Коридор працює далеко не в повну силу. Основне питання, яке Україна намагається вирішити, – це контроль на Босфорі, робота GSS. Тому наразі публічних результатів з цього питання немає. Переговори йдуть непросто. Кількість кораблів, які йдуть на вихід та на вхід, – явно недостатня”, – пояснив Сольський.

Деталі

За словами міністра, ситуація із суднами доволі складна. Кораблі можуть стояти на вхід та вихід тижнями. Ціна простою за кожен борт коштує 20 тисяч доларів на добу.

Сольський зазначив, що Україна продовжує експортувати дві основні культури – пшеницю та кукурудзу. Однак кількість кораблів, що доставляють збіжжя, явно не є достатньою.

“Це та річ, яка дуже сильно заважає українському фермеру та трейдеру та нашим клієнтам, у тому числі в Африці. Бо зерно далі дорожчає та ситуація стає непрогнозованою для тих, хто торгує з нашими продавцями. З іншої сторони — дорога логістика, що покладається на фермера. Багато простоїв і це все покладається на українських аграріїв”, – зазначив Сольський.

Водночас, якість продукції значно гірше цього року. На це впливають погодні умови – перепади температури, тощо.

“В нас на початок зими було біля третини кукурудзи, що стояла в полях. Зараз цей показник приблизно вже в 2 рази менше. Але це все одно багато, і день від дня ця якість погіршується. І в цілому, аграрії, оператори, трейдери знають, як з цим працювати, щоб вирівнювати якість. Але якість, у порівнянні з минулим роком, який був хороший, буде суттєво гірша. На скільки гірше – це можна буде сказати десь наприкінці лютого, тому що суттєвіший об’єм кукурудзи в полях”, – додав він.

Доповнення

Наприкінці грудня Міністерство інфрастуктури України заявило, що через гальмування з боку росії з інспекціями у межах "зернової ініціативи" у Босфорі тримається черга з 90 і більше суден.

Також Сольський повідомив, що українські аграрії цього року зіштовхнуться з нестачею коштів та загальним падінням врожаю.

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