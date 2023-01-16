"Зерновой коридор" работает ограниченно: из-за простоев кораблей в Босфоре аграрии теряют 20 тыс. долларов в сутки - министр

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“Коридор работает далеко не в полную силу. Основной вопрос, который Украина пытается решить, – это контроль на Босфоре, работа GSS. Поэтому пока публичных результатов по этому вопросу нет. Переговоры идут непросто. Количество кораблей, которые идут на выход и на вход, – явно недостаточное”, – пояснил Сольский.

Детали

По словам министра, ситуация с судами довольно сложная. Корабли могут стоять на вход и выход неделями. Цена простоя за каждый борт стоит 20 тысяч долларов в сутки.

Сольский отметил, что Украина продолжает экспортировать две основные культуры – пшеницу и кукурузу. Однако количество кораблей, доставляющих зерно, явно не является достаточным.

“Это та вещь, которая очень сильно мешает украинскому фермеру и трейдеру и нашим клиентам, в том числе в Африке. Потому что зерно дальше дорожает и ситуация становится непрогнозируемой для тех, кто торгует с нашими продавцами. С другой стороны — дорогая логистика, которая возлагается на фермера. Много простоев, и это все возлагается на украинских аграриев”, – отметил Сольский.

В то же время, качество продукции значительно хуже в этом году. На это влияют погодные условия – перепады температуры и тому подобное.

“У нас на начало зимы было около трети кукурузы, которая стояла в полях. Сейчас этот показатель примерно уже в 2 раза меньше. Но это все равно много, и день ото дня это качество ухудшается. И в целом, аграрии, операторы, трейдеры знают, как с этим работать, чтобы выравнивать качество. Но качество, по сравнению с прошлым годом, который был хороший, будет существенно хуже. На сколько хуже – это можно будет сказать где-то в конце февраля, потому что существенный объем кукурузы в полях”, – добавил он.

Дополнение

В конце декабря Министерство инфрастуктуры Украины заявило, что из-за торможения со стороны рф с инспекциями в рамках "зерновой инициативы" в Босфоре держится очередь из 90 и более судов.

Также Сольский сообщил, что украинские аграрии в этом году столкнутся с нехваткой средств и общим падением урожая.