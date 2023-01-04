Нестача грошей та падіння врожаю: які проблеми чекають на аграріїв у 2023 році

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«З якими проблемами аграрії стикнуться в наступний рік – це нестача коштів. Ми сподіваємося, що не буде загальної світової рецесії, що збережуться хороші ціни на зерно. Ми думаємо, що суттєво зменшиться ціна логістики вже з середини весни. Разом з тим ми думаємо, що падіння загального врожаю в Україні відбудеться все одно з декількох причин. Перше, основна культура яка давала найбільший вал – це кукурудза. В неї є ризики до зменшення об'ємів, посіву її, через нестачу коштів», - розповів Сольський.

Додамо

Також на зменшення посіву кукурудзи впливає ще декілька факторів.

«Через погоду, відключення електроенергії, атаки, у нас досить великий об'єм кукурудзи збирається зимою. Це означає, що поля не будуть підготовлені до весни належним чином. Це означає, що багато фермерів не захочуть сіяти кукурудзу, перейдуть на інші культури: соняшник, сою. Вони дають менше урожаю на гектар ніж кукурудза. Тому загалом ми очікуємо менший урожай ніж цього року», - сказав Сольський.

Нагадаємо

2 грудня повідомлялося, що українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини.