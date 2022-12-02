Жнива-2022: українські аграрії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українські аграрії під час нинішньох жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.
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"Станом на перший день зими збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 9,4 млн га (85%) при врожайності 44,4 ц/га, намолочено 41,9 млн тонн зерна", - повідомили у відомстві.
Деталі
У розрізі культур ситуація наступна:
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- пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
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- ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
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- гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;
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- кукурудзи на зерно обмолочено 2,5 млн га (60%), при врожайності 61,3 ц/га намолочено 15,5 млн тонн;
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- гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,6 ц/га намолочено 157 тис. тонн;
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- проса обмолочено 42,9 тис. га (96%), при врожайності 23,2 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.
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- соняшника зібрано на площі 4,6 млн га, (97%) намолочено 9,9 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;
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- сої зібрано на площі 1,5 млн га (98%), намолочено 3,6 млн тонн при врожайності 24,2 ц/га;
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- ріпаку зібрано на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;
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- цукрових буряків викопано на площі 173,5 тис. га (97%), накопано 8,6 млн тонн солодких коренів при врожайності 498 ц/га.
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Аграрії Миколаївщини та Одещини, як повідомляється, завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур, а Вінниччини, Волині, Житомирщини, Тернопільщини та Чернігівщини цукрових буряків.
Найбільше зернових та зернобобових культур намолотили сільгосптоваровиробники Вінниччини – 3,7 млн тонн. На другому місці Кіровоградщина – 3,4 млн тонн. Третю позицію займає Дніпропетровщина – майже 3 млн тонн.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини – 67,4 ц/га.
Доповнення
У Мінагрополітики очікують, що цьогорічний врожай увійде в топ-5.