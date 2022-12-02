Жатва-2022: украинские аграрии собрали уже около 42 млн тонн зерна

Цитата

"По состоянию на первый день зимы сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 9,4 млн га (85%) при урожайности 44,4 ц/га, намолочено 41,9 млн тонн зерна", - сообщили в ведомстве.

Детали

В разрезе культур ситуация следующая:



пшеницы обмолочено 4,7 млн ​​га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

обмолочено 4,7 млн ​​га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

кукурузы на зерно обмолочено 2,5 млн га (60%), при урожайности 61,3 ц/га намолочено 15,5 млн тонн;

на зерно обмолочено 2,5 млн га (60%), при урожайности 61,3 ц/га намолочено 15,5 млн тонн;

гречки обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 157 тыс. тонн;

обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,6 ц/га намолочено 157 тыс. тонн;

проса обмолочено 42,9 тыс. га (96%), при урожайности 23,2 ц/га намолочено 99,5 тыс. тонн.

обмолочено 42,9 тыс. га (96%), при урожайности 23,2 ц/га намолочено 99,5 тыс. тонн.

подсолнечника собрано на площади 4,6 млн га, (97%) намолочено 9,9 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га;

собрано на площади 4,6 млн га, (97%) намолочено 9,9 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га;

сои собрано на площади 1,5 млн га (98%), намолочено 3,6 млн тонн при урожайности 24,2 ц/га;

собрано на площади 1,5 млн га (98%), намолочено 3,6 млн тонн при урожайности 24,2 ц/га;

рапса собрано на площади 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

собрано на площади 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

сахарной свеклы выкопано на площади 173,5 тыс. га (97%), накопано 8,6 млн. тонн сладких корней при урожайности 498 ц/га.

выкопано на площади 173,5 тыс. га (97%), накопано 8,6 млн. тонн сладких корней при урожайности 498 ц/га.

Аграрии Николаевской и Одесской областей, как сообщается, завершили сбор этого урожая всех сельскохозяйственных культур, а Винницкой, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Черниговской областей - сахарной свеклы.

Больше всего зерновых и зернобобовых культур намолотили сельхозтоваропроизводители Винницкой области – 3,7 млн ​​тонн. На втором месте Кировоградская область – 3,4 млн тонн. Третью позицию занимает Днепропетровская область – почти в 3 млн тонн.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 67,4 ц/га.

Дополнение

В Минагрополитики ожидают, что нынешний урожай войдет в топ-5.