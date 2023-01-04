Нехватка денег и падение урожая: какие проблемы ждут аграриев в 2023 году

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«С какими проблемами аграрии столкнутся в следующий год – это нехватка средств. Мы надеемся, что не будет общей мировой рецессии, что сохранятся хорошие цены на зерно. Мы думаем, что существенно уменьшится цена логистики уже с середины весны. Вместе с тем мы думаем, что падение общего урожая в Украине произойдет все равно по нескольким причинам. Первое, основная культура которая давала наибольший вал – это кукуруза. У нее есть риски к уменьшению объемов, посева ее, из-за недостатка средств», - рассказал Сольский.

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Также на уменьшение посева кукурузы влияет еще несколько факторов.

«Из-за погоды, отключения электроэнергии, атаки, у нас достаточно большой объем кукурузы собирается зимой. Это означает, что поля не будут подготовлены к весне должным образом. Это означает, что многие фермеры не захотят сеять кукурузу, перейдут на другие культуры: подсолнечник, сою. Они дают меньше урожая на гектар чем кукуруза. Поэтому в целом мы ожидаем меньший урожай чем в этом году», - сказал Сольский.

Напомним

2 декабря сообщалось, что украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже около 42 млн тонн зерна, при чем больше всего зерна намолотили аграрии Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей.