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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Нехватка денег и падение урожая: какие проблемы ждут аграриев в 2023 году

Киев • УНН

 • 645983 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинские аграрии в этом году столкнутся с нехваткой средств и общим падением урожая. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Нехватка денег и падение урожая: какие проблемы ждут аграриев в 2023 году

Цитата

«С какими проблемами аграрии столкнутся в следующий год – это нехватка средств. Мы надеемся, что не будет общей мировой рецессии, что сохранятся хорошие цены на зерно. Мы думаем, что существенно уменьшится цена логистики уже с середины весны. Вместе с тем мы думаем, что падение общего урожая в Украине произойдет все равно по нескольким причинам. Первое, основная культура которая давала наибольший вал – это кукуруза. У нее есть риски к уменьшению объемов, посева ее, из-за недостатка средств», - рассказал Сольский.

Добавим

Также на уменьшение посева кукурузы влияет еще несколько факторов.

«Из-за погоды, отключения электроэнергии, атаки, у нас достаточно большой объем кукурузы собирается зимой. Это означает, что поля не будут подготовлены к весне должным образом. Это означает, что многие фермеры не захотят сеять кукурузу, перейдут на другие культуры: подсолнечник, сою. Они дают меньше урожая на гектар чем кукуруза. Поэтому в целом мы ожидаем меньший урожай чем в этом году», - сказал Сольский.

Напомним

2 декабря сообщалось, что украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже около 42 млн тонн зерна, при чем больше всего зерна намолотили аграрии Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей.

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