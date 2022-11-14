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"Зернова ініціатива": із українських портів вийшли 12 суден із 400 тисяч тонн агропродукції

"Зернова ініціатива": із українських портів вийшли 12 суден із 400 тисяч тонн агропродукції

Київ • УНН

 • 316080 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. З портів Великої Одеси за останні дві доби вийшло ще 12 кораблів із 400 тисяч тонн агропродукції. Вони вирушили до країн Африки, Азії та Європи. Про це передає УНН із посиланням на Мінінфраструктури.

Цитата

«За останні дві доби з портів Великої Одеси вийшло 12 суден із 400 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкери STAVROS та CEBIHAN, які доставлять 55 тисяч тонн української пшениці до Оману. Також 55 тисяч тонн йдуть до Ємену, мешканці якого знаходяться на межі голоду. До Лівії 25 тисяч тонн зерна забрав балкер EAST WIND 1», - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними відомства, за два дні порти Великої Одеси прийняли під завантаження 8 суден. Сукупна вантажомісткість складає 200 тисяч тонн агропродукції.

«Зерновим коридором» наразі в напрямку України рухається 6 суден для завантаження 317 тисяч тонн агропродукції.
Як зазначається, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 456 суден, які експортували 10,7 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Доповнення

22 липня Україна, ООН, Туреччина та росія підписали угоду (Україна і рф окремо) щодо безпечного проходу суден через українські порти (Одеса, Чорноморськ, Південний), які було заблоковано після вторгнення рф 24 лютого.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що 1 серпня перше судно з українським зерном вийшло з одеського порту.

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.

29 жовтня в росії заявили про вихід із "зернової угоди" після "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден в окупованому Криму. Однак вже 2 листопада міноборони рф зазначило, що російська сторона відновлює участь у "зерновій угоді".

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