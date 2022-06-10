Зенітні ракетні війська знищили ювілейну 500-ту ціль окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів. Цією ціллю виявився безпілотник “Орлан-10”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.
Цитата
“500-ту повітряну ціль знищують 10 червня зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України. Це черговий БпЛА російських окупантів „Орлан-10“. Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі. З початку повномасштабного російського вторгнення у нашу державу зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, БпЛА, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Також 10 червня на рахунку ЗРВ Повітряних Сил ЗС України — два БпЛА ОТР “Орлан-10”. Ще два безпілотники цього типу збила протиповітряна оборона Сухопутних військ.
Ударна авіація Повітряних Сил традиційно завдає ракетно- бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога.
Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.
Нагадаємо
На території тимчасово окупованої Луганської області Збройні Сили України знищили базу “вагнерівців”. Внаслідок удару вижив лише один рашист.