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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українські захисники знищили базу "вагнерівців" на Луганщині

Українські захисники знищили базу "вагнерівців" на Луганщині

Київ • УНН

 • 281326 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. На території тимчасово окупованої Луганської області Збройні Сили України знищили базу "вагнерівців". Внаслідок удару вижив лише один рашист. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“Наші військові зробили потужний удар у Стахановому, по центру, де знаходилися “вагнерівці”. За нашими даними, тільки один вижив. Всі решта загинули серед завалів”, – повідомив Гайдай.

Деталі

Він додав, що ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували у 2014 році.

Доповнення

За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників.

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