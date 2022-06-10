Українські захисники знищили базу "вагнерівців" на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На території тимчасово окупованої Луганської області Збройні Сили України знищили базу "вагнерівців". Внаслідок удару вижив лише один рашист. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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“Наші військові зробили потужний удар у Стахановому, по центру, де знаходилися “вагнерівці”. За нашими даними, тільки один вижив. Всі решта загинули серед завалів”, – повідомив Гайдай.
Деталі
Він додав, що ворожа база розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували у 2014 році.
Доповнення
За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників.